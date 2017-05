Plus que 600 Marques inscrites à la première édition du Tunisia Brand Awards

Partant d’un tissu économique riche et varié, où les marques ont une place prépondérante dans la vie de chaque consommateur tunisien, la société KimEvents Process & Consulting, en partenariat avec l’Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) , organise la première compétition en Tunisie entièrement dédiée aux Marques : le “Tunisia Brand Awards: 1er Trophée Marque de l’Année” (TBA).

S’alignant sur un concept existant dans plusieurs pays étrangers dont le Maroc, l’Allemagne ou encore l’Indonésie ; le Tunisia Brand Awards se veut être la première compétition en Tunisie qui récompensera les efforts déployés par les entreprises pour valoriser leur capital marque, indique un communiqué publié aujourd’hui par les organisateurs.

La première édition du Tunisia Brand Awards a été lancée avec l’ouverture des inscriptions à la compétition, à la date du 3 Janvier 2017.

Après la clôture des inscriptions, le 22 Février 2017, le nombre de marques inscrites à cette compétition inédite en Tunisie à atteint les 616 marques.

Ces 616 marques en lisse pour remporter le 1er Trophée Marque de l’Année en Tunisie seront soumises à un processus d’évaluation qui se fera en 3 phases.

La première phase sera celle de l’homologation, consistant en l’acceptation et la validation du dossier de candidature, avant l’affectation de chaque marque au secteur concerné par son activité.

La deuxième phase reposera sur l’évaluation des dossiers de candidature retenus. Celle-ci se fera par un comité d’évaluation composé par des experts qui analyserons les données et les indicateurs de performance de chaque marque, selon des critères scientifiques prédéfinis et minutieusement étudiés en fonction de chaque secteur d’activité. A la fin de cette phase, chaque secteur comprendra un nombre réduits de marques nominées pour remporter le Trophée de la Meilleure Marque le jour de la Cérémonie de remise des Trophées qui se tiendra le 16 mai 2017 au Palais des Congrès.

La dernière phase, et qui n’est pas des moindres, sera celle de l’ultime évaluation des marques nominées qui sera faite par un jury composé par des représentants des partenaires officiels et institutionnels du Tunisia Brand Awards, ainsi que de grandes compétences dans les secteurs de la communication, du marketing et du branding reconnus pour leur savoir faire, leur intégrité et leur neutralité. A la fin de cette dernière étape d’évaluation, le Jury désignera les marques lauréates de chaque secteur qui se verront remettre le Trophée de la Meilleure Marque de l’Année 2017.