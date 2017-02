Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le rouge

Une séance qui finit sur un territoire négatif en ce jeudi 09 février, où le Tunindex affiche une chute de 0, 09% à 5 1.05 points dans un volume total de 3, 586 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre UIB qui a drainé 0, 927 MD de ses capitaux à 18, 80D.

A la hausse, SOTUVER grimpe de 4, 15% à 4,51 D, suivie par SOTETEL et BNA qui gagnent respectivement 4, 06% et 2, 93% à 3, 33D et 8, 77D.

Egalement dans le vert, les titres MONOPRIX et ENNAKL AUTOMOBILES enregistrent une performance de 2, 50% et 2, 46% à 9 D et 14, 98D.

A la baisse, les titres SOCIETE CIMENT DE BIZERTE et SOTEMAIL qui, sans être échangés, lâchent respectivement 4, 36% et 4, 24% à 2, 63D et 1, 58 D, tout comme HEXABYTE qui a enregistré une chute de 3, 88% à 4, 70D.

Egalement à la baisse, ATB et TUNINVES dévissent respectivement de 2, 83% et 2, 38% et clôturent à 4, 45D et 9D.