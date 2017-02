Riadh Mouakhar : Il n’y a pas de décentralisation effective sans vision stratégique

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a indiqué que “les cadres juridiques et les lois sans une vision stratégique ne suffisent pas à instaurer une décentralisation effective et efficace en matière de consécration de l’article 7 de la Constitution”.

A l’occasion de la Conférence nationale sur la stratégie de modernisation de l’administration et de la fonction publique, le ministre a fait savoir, jeudi, qu’une stratégie globale s’étalant sur neuf ans a été mise en place et adoptée lors d’un conseil ministériel.

Parmi les objectifs de cette stratégie, le développement des ressources humaines afin d’octroyer aux municipalités régionales des prérogatives dans le cadre de l’autogestion.

La décentralisation va permettre l’instauration de l’autogestion, la surveillance ultérieure et plusieurs règles visant à préserver l’unité de l’Etat, a expliqué Riadh Mouakhar, ajoutant que l’adoption de la loi relative aux élections et aux référendums le 31 janvier dernier a ouvert la voie à l’activation du processus de la décentralisation.

Selon le ministre, le projet du Code des collectivités locales sera examiné en conseil ministériel mi-février.