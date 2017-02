Démarrage des travaux d’aménagement de la zone industrielle de Sbeitla

Le coût d’envoi des travaux d’aménagement de la zone industrielle de Sbeitla a été donné, mercredi, par le gouverneur de Kasserine Hassan Khedimi.

Ces travaux, dont le cout est estimé à 10 MD, portent notamment sur l’installation des réseaux d’assainissement, gaz, électricité, eau et téléphonie (7 MD) ainsi que l’asphaltage et l’entretien des routes et trottoirs (3 MD) aux alentours du lotissement, a précisé le PDG du pole technologique et industriel de Kasserine Mohsen Bouthouri.

Il a indiqué que la réalisation du projet, programmé depuis 2012, a pris du retard à cause des procédures liées au changement de la vocation du terrain (de terre agricole à terre industrielle).

La zone industrielle, dont la superficie a atteint 20 ha, est répartie en une cinquantaine de lots qui seront destinés à la réalisation de projets industriels, de service et d’artisanat, a-t-il ajouté.

Le projet, qui sera opérationnel avant fin 2018, devra créer près de mille emplois, a-t-il souligné à la correspondante de la TAP.

Bouthouri a indiqué qu’une zone industrielle est également en cours d’aménagement à Thala sur une superficie de 22 ha. Ce projet, dont les travaux ont atteint 70%, sera réalisé moyennant une enveloppe de 11 MD.