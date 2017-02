Une séance qui débute sur un territoire négatif en ce Jeudi, où le Tunindex affiche une chute de 0,03% à 5 514,32 points dans un volume transactionnel de 1,636 MTND.

Dans le vert, ATTIJARI LEASING grimpe de 2,95% à 20,88 TND suivie par AMI ASSURANCES et ENNAKL AUTOMOBILES qui gagnent respectivement 2,87% et 2,46% à 11,11 TND et 14,98 TND.

A la baisse, SIAME chute de 2,57% à 2,27 TND tout comme SOPAT et ASSAD qui dévissent respectivement de 2,38% et 1,98% à 1,23 TND et 6,42 TND