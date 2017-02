QNB, la marque la plus appréciée au M.O. et en Afrique

Le Groupe GNB maintient le titre de la valeur de marque la plus appréciée dans la région du Moyen-Orient et en Afrique, d’après l’évaluation annuelle menée par la Fondation Brand Finance et publiée par la revue « The Banker » affilié de renommée du journal « Financial Time » en 2017 consolidant la position du Groupe sur la liste du Top 500 des meilleures enseignes bancaires dans le monde.

En effet, la valeur de la marque QNB a atteint 3, 826 milliards de dollars soit une hausse de 56% par rapport à l’année dernière, ce qui la place au 60ème rang mondial outre la notation de qualité AA+ qui correspond à un classement de très haut niveau. Elle devient, ainsi, l’unique marque qatarie au Top 100 mondial.

Le maintien de ce leadership confirme la forte croissance du Groupequi opère dans plus de trente pays grâce à son potentiel financier et humain compétent et des résultats remarquables obtenus en 2016, ainsi qu’à l’acquisition de nouvelles institutions dont particulièrement Finance Banque en Turquie à raison de 99,88% des parts. Cette banque est la 5éme plus grande banque universelle privéeen Turquie en termes de total actifs, crédits et dépôts.

On citera, ainsi, des bénéfices nets de l’ordre de 12,4 milliards de rials qataris (3,4 milliards de dollars) soit 10% de hausse par rapport à 2015, et une augmentation des dépôts de plus de 34% pour atteindre 720 milliards de rials qataris (198 milliards de dollars) représentant, ainsi, le plus fort taux dans l’histoire de la Banque et le meilleur classement au niveau de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

A cette occasion, M. Yooussef Ali Derouiche, Directeur Général de la Communication du Groupe QNB, a précisé que le Groupe prône la persévérance dans l’effort tout en optant pour de nouvelles conceptions minutieusement étudiées en vue de se placer parmi les banques pionnières au Moyen-Orient, en Afrique et dans le sud-est asiatique à l’orée de 2020.

Il a déclaré que le Groupe est fier de se retrouver parmi les 100 meilleures marques dans le monde, ce qui constitue un vecteur pour aller toujours de l’avant sur la voie de l’excellence grâce à sa discipline et sa rigueur ayant permis de préserver ses hautes notations par les plus prestigieuses agences, à savoir : A+ par « Standard and Poors », Aa3 par « Moody’s », AA- par « Fitch » et AA- par Capital Intelligence ».

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans 30 pays répartis sur trois continents, offrant une gamme complète de produits et services et dispose de 28,000 collaborateurs au service de plus de 20 millions de clients par le biais de 1,200 implantations et 4,300 distributeurs automatiques de billets.