Une 130e agence inédite de la BH au Lac II

Dans le cadre de l’extension et la mise à niveau de son réseau, la Banque de l’Habitat (BH) inaugurera dans les semaines à venir sa 130ème agence au Lac II.

Cette nouvelle succursale renforcera le réseau d’agences de la BH qui, au bout de deux ans, a gagné en proximité client, et bénéficié d’un bon rayonnement territorial ainsi que d’un grand potentiel de développement économique.

La nouvelle agence consolidera la présence de la banque dans la zone nord de Tunis. Dorénavant, elle centrera l’ensemble de son travail sur la diversification des produits et services destinés aux jeunes et professionnels en renforçant les activités de financement de commerce pour les petites et moyennes entreprises.

Offrant toujours le nec plus ultra, la BH propose des agences dotées des dernières technologies, d’un espace libre service 24/07 équipé de 2 automates multifonctions, en plus de bouquets de services ciblés et adaptés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.