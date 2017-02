Démarrage des travaux du nouveau pont de Bizerte en 2018

Les travaux du nouveau pont de Bizerte démarreront mi 2018, en vue de permettre son exploitation à partir de la fin de 2022, si les contrats de financement relatifs à ce projet sont parachevés, selon la directrice du projet au ministère de l’Equipement et de l’habitat, Lilia Sifaoui.

” Les coûts du projet sont estimés à 600 millions de dinars (MD) dont seule la moitié a été mobilisée, jusqu’à présent, par le ministère de l’équipement, grâce à un crédit de 123 millions d’euros soit environ 295,2 MD obtenu auprés de la Banque Européenne d’Investissement “, a révélé Sifaoui à l’agence TAP, précisant que des négociations sont en cours avec la Banque Africaine du Développement (BAD) pour l’obtention d’un crédit permettant d’achever le montage financier du projet.

“Une délégation de la BAD est, actuellement, en Tunisie, pour négocier ce crédit “, a indiqué Sifaoui, estimant que la présence de cette délégation, en Tunisie, constitue en lui-même un signal positif.

S’agissant de la contribution de l’Etat dans le projet, elle portera sur l’acquisition des biens fonciers (à travers des opérations d’expropriation), et la réalisation des travaux techniques. ” Les études techniques détaillés et les dossiers d’appels d’offres ont été achevés et le ministère prépare actuellement, les dossiers de présélection des marchés et du contrôle technique “, a ajouté la responsable, précisant que le premier appel d’offres sera lancé à la fin mois de mars 2017.

Le nouveau pont de Bizerte s’étend sur une distance de 9,5 km, avec l’aménagement d’une route de 7,4 km (de la fin de l’autoroute A4 à la route locale n° 438) et la construction d’un pont de 2,7 km qui sera bâti sur le canal de navigation marine du Lac de Bizerte.

Le projet comprend en outre, la construction de 4 échangeurs aux niveaux des croisements (la route nationale 8- A4, l’entrée du pole technologique, l’entrée de la ville de Menzel Abderahmen, et la route nationale n°11) et de 2 ouvrages techniques (aux niveaux de la cimentere et de la route municipal). Il permettra d’assurer une liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte, de renforcer l’attraction de la région et de faciliter son intégration dans l’économie nationale.

” La réalisation du nouveau pont central se poursuivra pendant 38 mois, alors que les travaux de liaison avec les routes et les échangeurs nécessiteront une période de deux ans (24 mois) “, d’après la responsable.

La ville de Bizerte souffre, quotidiennement, d’encombrement routier du à la levée du pont mobile pour permettre le passage des bateaux commerciaux, ce qui porte préjudice aux intérêts de grand nombre de citoyens et de sociétés économiques implantées dans la région, a-t-elle dit.

L’actuel pont qui assure le passage de 44 300 véhicules/par jour, sera préservé.