La Bourse de Tunis clôture la séance de mercredi dans le vert

La séance de mercredi a été clôturée sur un territoire positif, le Tunindex affiche un gain de 0,15% à 5 515.85 points, dans un volume total de 1,872 MD.

A la hausse, Poulina Group Holding grimpe de 5,96% à 7,64 D, tout en réalisant le plus fort volume de la séance, drainant ainsi 0,258 D de ses capitaux, suivie par SIPHAT et SOPAT qui gagnent respectivement 2,89% et 2,43% à 8,90 D et 1,26 D.

Egalement dans le vert, les titres SOTRAPIL et AETECH enregistrent une performance de 2,38% et 2,27% à 8,60 D et 0,90 D.

A la baisse, ELBEN lâche 4,24% à 3,16 D, tout comme ENNAKL Automobiles et ADWYA qui enregistrent une chute respective de 2,53% et 2,31% à 14,62 D et 5,49 D.

Egalement à la baisse, UADH et ICF dévissent respectivement de 2,15% et 2,09% et clôturent à 4,53 D et 21 D.