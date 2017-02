Baisse de 75% du nombre des jours de travail perdus en décembre 2016

Une baisse de 75% a été enregistrée au niveau des journées de travail perdues dans le secteur privé au cours du mois de décembre 2016 par rapport au mois précédent, et de 26% par rapport au mois de décembre 2015, selon des données communiquées par le ministère des Affaires sociales sur la situation sociale en Tunisie au mois de décembre dernier.

Ainsi le nombre de jours perdus dans le secteur privé au mois de décembre dernier en raison des grèves a atteint 9.192 jours contre 36.886 jours au mois de novembre 2016, et 12.453 jours au mois de décembre 2015.

Le nombre d’employés ayant participé à ces grèves est estimé à 2.120 contre 3.150 au mois de novembre 2016 et 2.528 au mois de décembre 2015.

Selon les mêmes sources, 20 grèves ont été observées, ce qui représente environ 87% du total des grèves enregistrées dans les secteurs privé et celui des entreprises publiques à caractère industriel et commercial dont le nombre a atteint 23 grèves.

Les mêmes données montrent que le nombre de grèves dans le secteur privé a enregistré une baisse de 9% en comparaison avec le mois de novembre 2016.

Le nombre d’entreprises concernées par les grèves observées dans le secteur privé a aussi connu une baisse de 10% par rapport au mois de novembre 2016.

Douze grèves ont été observées dans les entreprises étrangères (6 françaises et 3 espagnoles) soit 60% du total des grèves.

Le versement des salaires a été la principale revendication des grévistes (46%) suivie de l’amélioration des conditions de travail (30%) et l’amélioration des relations professionnelles au sein de l’entreprise (13%).

Aussi, 50% des grèves ont-elles été observées dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir et chaussures, et 15% dans le secteur de l’agriculture et l’industrie des matériaux de construction.

Par ailleurs, 20% des grèves ont été observées dans la région de Ben Arous et 15% à Monastir.