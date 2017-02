Béja : Les dernières pluies ont été bénéfiques pour les grandes cultures

Les dernières averses enregistrées dans le gouvernorat de Béja ont eu un impact positif sur les grandes cultures et le volume d’eau dans les ouvrages hydrauliques, a affirmé le commissaire régional au développement agricole, Ali Malki.

Les quantités de pluies qui se sont abattues sur la région depuis le mois de janvier dernier ont oscillé entre 6 mm à Thibar et 31 mm à Amdoun, a-t-il ajouté à la correspondante de la TAP.

Ces précipitations ont aussi des effets positifs sur le volume de rétention et stockage d’eau dans les ouvrages hydrauliques qui a augmenté de 30%, a-t-il souligné.

Le gouvernorat de Béja, qui compte les plus barrages du pays dont celui de Sidi Salem (capacité 643 millions m3), El Barrak (250 m3) et Kassab (80 m3), a connu l’année dernière une baisse des réserves en eau à cause du déficit pluviométrique.