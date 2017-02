Jendouba : Six délégations vont se partager 60 MDT pour la mise en place du PRDI

La municipalité de Boussalem (gouvernorat de Jendouba) a tenu une réunion, le 7 courant, pour examiner les derniers préparatifs du lancement de la troisième tranche du programme régional de développement intégré.

Une enveloppe de 60 millions de dinars sera consacrée à la mise en œuvre de cette tranche dont bénéficieront six délégations (Jendouba, Jendouba-nord, Boussalem, Balta Bouaouane, Tabarka et Oued Mliz), a indiqué le directeur de l’Office de développement du nord-ouest, Abdelhak Manai, soit un budget de 10 MDT chacune; une part qui sera attribuée au financement des projets d’infrastructure de base (70%) et des projets de jeunes promoteurs réalisés dans le cadre du partenariat public-privé (30%), a précisé le directeur du commissariat régional au développement à Jendouba, Khelifa Nouri.

Plusieurs représentants de la municipalité de Boussalem ont présenté, à cette occasion, les projets prioritaires dans la région dont l’asphaltage des pistes agricoles, l’extension et l’équipement des hôpitaux locaux ainsi que le renforcement du raccordement au réseau d’eau potable.