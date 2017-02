Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi sur un territoire négatif, le Tunindex affiche une perte de 0,04% à 5 507.65 points dans un volume total de 4,814 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre UNIMED et a drainé 1,319 MD de ses capitaux à 10 D.

A la hausse, SOTETEL grimpe de 5,72% à 3,14 D, suivie par Poulina Group Holding et STAR qui gagnent respectivement 4,49% et 2,99% à 7,21 D et 138,53 D.

Egalement dans le vert, les titres BH et ARTES enregistrent une performance de 2,95% et 2,89% à 18,47 D et 8,53 D.

A la baisse, Office Plast lâche 3% à 2,91 D, tout comme ICF et LAND’OR qui enregistrent une chute respective de 2,98% et 2,96% à 21,45 D et 9,48 D.

Egalement à la baisse, ESSOKNA et UADH dévissent respectivement de 2,94% et 2,93% et clôturent à 3,95 D et 4,63 D.