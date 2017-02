Caïd Essebsi en visite d’Etat en Italie

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, entame, à partir de mercredi, une visite d’Etat en Italie, à l’invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.

” Cette visite de deux jours (8 et 9 février 2017) qui intervient en concomitance avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-italiennes, vient réaffirmer la volonté des dirigeants des deux pays de consolider les relations tuniso-italiennes et de diversifier les domaines de coopération bilatérale “, a indiqué mardi l’ambassadeur de Tunisie à Rome, Moez Sinaoui, dans une déclaration à l’agence TAP.

Au cours de cette visite, Caïd Essebsi sera accompagné du ministère des Affaires étrangères, du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre du tourisme et de l’artisanat ainsi que d’une importante délégation d’hommes d’affaires.

Selon Sinaoui, ” l’Italie accorde une importance particulière à cette visite, dans la mesure où elle représente la première visite d’Etat en Italie du premier président de la deuxième République tunisienne “.

” Pays européen voisin le plus proche de la Tunisie, l’Italie pourrait jouer un rôle clé auprès des dirigeants européens et dans le monde pour mobiliser un soutien plus substantiel au profit de la Tunisie, l’Italie ayant accédé en 2017 à la présidence tournante du groupe du G7 et obtenu le statut de membre non permanent au Conseil de sécurité “, a pour sa part, déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ridha Bouguezzi.

La visite de Caïd Essebsi en Italie offrira une occasion propice pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale particulièrement dans les domaines économique, sécuritaire et consulaire, a indiqué Bouguezzi.

Estimée à 213 mille Tunisiens, la communauté tunisienne en Italie représente la plus grande communauté tunisienne à l’étranger “, a-t-il précisé. Selon lui, la visite du Chef de l’Etat en Italie permettra également d’examiner le dossier de l’émigration et les derniers développements de la crise en Libye.

Au cours de son déplacement, Caïd Essebsi aura une série d’entretiens avec son homologue italien, le président du Conseil des ministres italiens, le président du Sénat italien, la présidente de la Chambre des députés italienne, ainsi qu’avec plusieurs autres personnalités et responsables italiens.

Le Chef de l’Etat est invité à prononcer un discours au Sénat italien (Chambre haute du Parlement de la République italienne), en présence de la présidente du Sénat et du président de la Chambre des députés italiens. “Il s’agit là d’un précédent dans la vie parlementaire italienne”.

Le Président de la République devrait également présider un Forum économique auquel prendront part des responsables et des hommes d’affaires des deux pays.

Destiné à renforcer le partenariat économique et à donner une nouvelle impulsion aux investissements italiens en Tunisie, ce Forum devrait aboutir à la signature d’un ensemble d’accords de coopération.

Au terme de sa visite en Italie, le chef de l’Etat devrait rencontrer les membres de la communauté tunisienne en Italie.

Le Président de la République devrait également présider un Forum économique auquel prendront part des responsables et des hommes d’affaires des deux pays.

Destiné à renforcer le partenariat économique et à donner une nouvelle impulsion aux investissements italiens en Tunisie, ce Forum devrait aboutir à la signature d’un ensemble d’accords de coopération.

Au terme de sa visite en Italie, le chef de l’Etat devrait rencontrer les membres de la communauté tunisienne en Italie.