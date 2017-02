Hammamet accueille le Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie

Le premier salon international de la pharmacie et de la parapharmacie se tiendra les 10 et 11 février 2017 à Hammamet à l’initiative de Pharma Event Tunisie.

Cette première édition qui connaîtra la participation de près de 2000 visiteurs et exposants de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques sera une opportunité pour des centaines de professionnels de la santé, tunisiens et étrangers, d’échanger leurs expériences, selon un communiqué publié, mardi, par le ministère de la santé.

Au programme de cette rencontre, un volet de formation continue et sept tables rondes, animées par des spécialistes tunisiens et étrangers sur des sujets scientifiques d’actualité portant, notamment, sur la santé et l’environnement, l’antibiorésistance, le défi de l’innovation thérapeutique, l’automédication, la formation continue, la pharmacie hospitalière et l’avenir de la pharmacie d’officine.

Selon le même communiqué, nombre d’organisations professionnelles tunisiennes et étrangères seront présentes dans ce salon qui accueillera les structures pharmaceutiques nationales et internationales.