Kasserine : La SONEDE investit pour assurer l’approvisionnement régulier en eau potable

Le district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dans le gouvernorat de Kasserine a programmé un ensemble de projets pour lutter contre la perturbation dans la distribution des eaux, constatée lors des cinq dernières années dans la région, et assurer l’approvisionnement régulier des zones rurales en eau potable, a indiqué Khitem Ben Rahma, chef du district de la SONEDE.

Parmi les projets programmés figurent notamment la réalisation d’une station de dessalement de l’eau dans la région de Doghra (délégation de Kasserine sud) avec l’exploitation des deux puits profonds “Henchir Dheheb” et “Doghra”, le forage de trois puits profonds dans la ville de Kasserine et quatre autres puits dans les délégations de Thala, Foussana, Sebiba et la localité de Bouzguem à Kasserine sud, a précisé la même source.

Ben Rahma a affirmé que les travaux de réalisation des puits ont été déjà confiés aux entrepreneurs, selon un appel d’offres, avec un démarrage des travaux prévu très prochainement. Les travaux des autres projets seront lancés lors du deuxième semestre de l’année en cours, a-t-il ajouté.