Téléphonie mobile  : La nouvelle offre de Lycamobile

31 millimes la minute. C’est la nouvelle offre lancée par Lycamobile Tunisie à l’attention de ses abonnés pour qu’ils communiquent vers tous les opérateurs téléphoniques en Tunisie, et ce quel que soit le montant de la recharge.

Cette offre a permis à l’opérateur, qui a lancé son activité en Tunisie il y a un peu plus d’un an, de s’aligner sur celles des autres opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché tunisien.

En tant que leader mondial des télécommunications mobiles internationales à prix réduits et dans le but de respecter ses engagements visant à connecter le maximum de Tunisiens avec leurs proches et amis résidant à l’étranger avec des tarifs abordables et attrayants, Lycamobile Tunisie vient, aussi, de lancer une offre spectaculaire pour les appels vers l’étranger. En effet, avec seulement 89 millimes, il est désormais possible d’appeler vers tous les numéros Lycamobile dans le monde.

Baptisée «Lyca World», cette offre vise à permettre aux abonnés dans plus de vingt pays de bénéficier des appels à l’international les moins chers.

Avec ces nouvelles offres, l’opérateur de téléphonie qui raccourcit les distances aura pour objectif selon son fondateur, Anis Bouajina, de dépasser le cap des 500.000 abonnés en Tunisie, d’ici à la fin de l’année 2017.

Il faut reconnaître qu’à ce prix/minute, l’opérateur n’aura pas de souci pour attirer davantage de clients.

Ce chiffre n’est pas difficile à atteindre, étant donné, selon Anis Bouajina, «durant la première année de notre activité, nous avons atteint nos objectifs en dépassant les 320.000 abonnés auxquels on a permis de rester connectés avec leurs proches et amis, qu’ils soient en Tunisie ou à l’étranger, avec des tarifs abordables et attrayants. Durant l’année 2017, nous tâcherons à consolider nos acquis et à présenter des offres plus attrayantes et des services de qualité pour fidéliser encore plus nos abonnés».