Elections municipales : La promesse d’Ennaceur à Kim Young-Hi

Mohamed Ennaceur, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a promis que le Parlement fera tout ce qu’il faut la réussite des prochaines élections municipales. Il a fait cette promesse, lundi 6 février, alors qu’il recevait, au Bardo, le secrétaire général de l’Association mondiale des organes électoraux (A-WEB), Kim Young-Hi, en présence du président de l’ISIE, Chafik Sarsar.

Il a également soutenu que le Parlement a pleinement joué son rôle dans l’élaboration de la plateforme législative, nécessaire pour les élections et dans le renouvellement du tiers de la composition de l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE). Et d’ajouter que ces élections vont concrétiser les principes de la décentralisation, et ce conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution.

Pour sa part, Kim Young-Hi s’est félicité des élections présidentielle et législatives qu’il a qualifiées d'”exemplaires” qui se sont déroulées en Tunisie “dans la paix et la transparence”. Et d’ajouter que son organisation est disposée à soutenir l’instance électorale pour réussir les prochaines élections municipales.