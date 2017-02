Pros d’Or : Grand Prix de la Com 2017

Samedi 5 février 2012, les Pros d’Or se sont déroulés dans le cadre d’une prestigieuse soirée à laquelle ont pris part plus de 780 personnes issues du domaine de la communication, de la publicité et des médias au Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse, dans le cadre d’un dîner de gala.

En effet, le Grand Prix de la Communication 2017, organisé par Prosdelacom, en partenariat avec Jawhara FM et Jawhara Pub a récompensé les meilleures campagnes publicitaires qui ont marqué la période 2015-2016 jusqu’à nos jours dans les catégories suivantes : Affichage urbain, Film, Radio, Presse, Design, Interactive, Mix Media et Promo…

Au total 87 trophées ont été décernés lors de cette soirée sur un total de 350 inscriptions : 9 Affichage urbain, 14 Film, 8 Radio, 5 Presse, 4 Design, 22 Interactive 13 Mix Media et 12 Promotion et Activation.

L’agence de l’année avec le plus grand nombre de trophées pour cette édition était FP7 Mc CANN avec un total de 20 trophées. Parmi les plus grandes victoires il y’avait aussi KAROUI & KAROUI 10 trophées, UM 9 trophées, 3SG BBDO 6 trophées, HAVAS 5 trophées, JWT 4 trophées, KNSD 4 trophées…

Coté annonceurs ceux qui ont gagné le plus de trophées OOREDOO 11 trophées, ORANGE 11 trophées, COCA COLA 10 trophées, DELICE DANONE 4 trophées, HUWAEI 4 prix, ONTT 3 trophées, AGRIMED 3 trophées, Nana 3 trophées …

Un vibrant hommage a été rendu à feu Rym Zouid qui nous a quitté en 2016 et au fondateur de la marque HA M. Hamadi Abid.

Outre la récompense des agences de communication qui se sont distinguées par leurs campagnes, les Pros d’Or récompensent les annonceurs à travers un prix spécial. Pour l’année 2017, l’opérateur téléphonique TUNISIE TELECOM a été honoré pour son rôle joué dans l’écosystème de la communication et de la publicité. Cette récompense prime la relation mise en place par l’annonceur avec ses différents partenaires dans sa communication entre agences, médias et autres prestataires.

Au cours de la soirée, l’on a annoncé la personnalité de l’année, qui se veut une distinction attribuée à une personne ayant contribué à booster la créativité dans le domaine de la communication et des médias en Tunisie. Le prix a été décerné cette année à MEJDI SMIRI.

Pour cette année les Prosdelacom avaient pour partenaires : JAWHARA FM, JAWHARA PUB, L’EPI D’OR, L’AFFICHETTE, DIGT-S, PEAKSOURCE et la BANQUE DE L’HABITAT.