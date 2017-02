Arrivée de la Porsche Cayenne S Platinum Edition

La gamme Platinum Edition de Porsche s’élargit avec l’arrivée du Cayenne S Platinum Edition. Le nouveau venu se distingue par ses équipements de série comprennent des jantes « Sport Edition » 21 pouces couleur Platine en finition satinée, des sièges sport en cuir 8 réglages avec bande centrale en Alcantara issus du Cayenne GTS ainsi que de nombreux équipements de confort.

L’élégance raffinée tout en sobriété de ce modèle Platinum Edition témoigne de la qualité exceptionnelle de cette série exclusive. Outre les couleurs extérieures Noire et Blanche de série, quatre teintes métallisées sont également disponibles en option : Noir Intense, Acajou, Blanc Carrara et Argent Rhodium. Le Pack extérieur souligne la sportivité et l’élégance du modèle par de nombreux éléments de design en Noir (finition brillante), un vitrage arrière fumé et des élargisseurs d’aile dans la teinte de la carrosserie.

La sportivité des Porsche Platinum Edition n’a d’égale que leur confort. Le Cayenne S Platinum Edition est équipé de phares Bi-Xénon dotés de la fonction Porsche Dynamic Light System (PDLS), de la direction Servotronic Plus et de l’Assistance parking avant et arrière. De nuit, le conducteur peut circuler sans être ébloui par les voitures qui le suivent grâce à la fonction anti-éblouissement automatique des rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Ce nouveau modèle offre ainsi un formidable confort de conduite, pour les déplacements en milieu urbain comme pour les longs trajets sur route.

En montant à bord, le conducteur est accueilli par le monogramme « Platinum Edition » sur les baguettes de seuil de porte. Les appuie-têtes sont ornés de l’écusson Porsche. À l’avant, le conducteur et le passager peuvent également bénéficier de sièges chauffants en option. Les modèles de la gamme Platinum Edition sont également dotés du Porsche Communication Management (PCM) et du pack audio BOSE® Surround Sound System. L’horloge analogique sur la planche de bord apporte une touche de sportivité supplémentaire.

La puissance et la consommation restent inchangées pour ce nouveau modèle. Le moteur biturbo six cylindres de 3,6 litres du Cayenne S développe 420 ch pour une consommation comprise entre 9,8 et 9,5 l/100 km, selon la monte des pneumatiques.

Disponible dès aujourd’hui à la commande, le nouveau Cayenne S Platinum Edition est proposé en Tunisie au prix de 373 000 TND.