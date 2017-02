Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le vert

Au terme de la séance lundi 06 Février, le Tunindex affiche un gain de 0, 16% à 5 509.83 points dans un volume total de 2,408 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre UIB qui a drainé 0,411 MD des capitaux à 18,60D.

A la hausse, POULINA GROUP HOLDING grimpe de 5,50% à 6,90 D, suivie par CARTHAGE CEMENT et ASSURANCES SALIM qui gagnent respectivement 3, 70% et 2,99% à 1,96 D et 38,27 D.

Egalement dans le vert, SOTRAPIL et SOTIPAPIER enregistrent une performance de 2,97% et 2,59% à 8 65 D et 3,96 D.

A la baisse, ELBEN lâche 4,35% à 3,30 D, tout comme CEREALIS et BNA qui enregistrent une chute respective de 2,98% et 2,22% à 4,87 D et 8,36 D

Egalement à la baisse, EUROCYCLES et GIF-FILTER dévissent respectivement de 1,83% et 1,79% et clôturent à 39 D et 1,64 D.