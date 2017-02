Signature d’une convention de partenariat entre la poste tunisienne et Advans Tunisie

La Poste Tunisienne et Advans Tunisie ont signé, aujourd’hui le vendredi 3 février 2017, au siège social de l’Office National des postes, une convention de partenariat pour la création d’une carte de paiement co-brandée « Mobitasdid».

La convention de partenariat a été signée conjointement par M. Gaël Briot Directeur Général de Advans-Tunisie et M. Moez Chakchouk PDG de la Poste Tunisienne en présence des cadres des deux institutions.

Moez Chakchouk a déclaré « Nous sommes ravis, de ce partenariat stratégique avec Advans Tunisie qui s’inscrit dans le cadre de notre stratégie globale à promouvoir la facilitation d’accès aux services de microfinance par le biais de la promotion d’une carte prépayée co-brandée « Mobitasdid». Cette carte offre une grande facilité d’utilisation et une disponibilité des services financiers numériques 24h/24 et 7 jours/7 tout en conservant un très haut niveau de sécurité et de fiabilité ».

Pour sa part, M Gaël Briot Directeur Général de Advans-Tunisie a annoncé « ce partenariat stratégique nous permettra de bénéficier d’un savoir technologique et de solutions de paiement numérique inédites. Il nous permet de proposer à nos clients une solution simple et fiable de paiement moyennant une carte prépayée co-brandée qui répond à leurs attentes croissantes en matière de confort, commodité et sécurité ».

En effet ce partenariat est le résultat des efforts mutuels et fructueux des équipes des deux partenaires afin de promouvoir l’éducation financière et de faciliter l’inclusion économique en modernisant les modalités de paiement des microcrédits par la possibilité de réception de fonds sur une carte e-Dinar « Mobitasdid» et le remboursement des échéances de microcrédits via mobile à travers la plateforme Mobiposte.