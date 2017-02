Youssef Chahed : La préservation du pouvoir d’achat du citoyen est vitale

Youssef Chahed a mis l’accent sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir la régularité de l’approvisionnement et préserver le pouvoir d’achat du citoyen à travers l’intensification de la coopération entre l’Etat et les autres structures professionnelles.

Au cours d’une séance de travail, organisée le 6 courant, Chahed a examiné le système des prix, les moyens de maîtriser les circuits de distribution, soulignant l’importance de coordonner entre les ministères du Commerce et de l’Agriculture.

Cette réunion a également permis d’étudier le niveau des prix de certains produits agricoles et les principales causes et facteurs structurels et conjoncturels de la hausse des prix.

Les principales mesures engagées par le gouvernement, les ministères et les structures publiques concernés afin de résoudre cette crise conjoncturelle ont été exposées à cette occasion.