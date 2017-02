Tunisie : Anouar Mâarouf veut créer une structure innovante pour booster l’économie numérique

“Le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique se penche sur l’élaboration d’un projet portant création d’une structure innovante bénéficiant d’une autorité horizontale et d’une autonomie financière capable de booster la réalisation des projets dans le secteur de l’économie numérique”. C’est Anouar Mâarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, qui s’exprimait ainsi le lundi 6 février, en marge de sa participation à une conférence à Tunis sur le lancement officiel des activités sectorielles du programme Advice for Small Businesses.

Ledit projet sera prochainement présenté au chef du gouvernement, Youssef Chahed, a-t-il dit, précisant que cette structure doit avoir la capacité de recruter des ressources humaines de qualité afin d’accélérer le rythme de création des grands projets compliqués ainsi que le projet de la digitalisation de l’administration pour créer une dynamique économique dans le pays.