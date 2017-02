Samsung Tunisie inaugure son Nouveau Samsung Experience Store à Bizerte

Cinq ans après l’inauguration du nouveau concept inédit de Brandshop au Berges du Lac 1, à Tunis, c’est forte de ses quatre Experience Stores ouverts dans les grandes villes comme Tunis, Sousse et Nabeul, que Samsung Tunisie étend aujourd’hui son réseau avec le dernier Experience Store qui ouvre ses portes à Bizerte.

L’expérience à Bizerte

Pour cette nouvelle année, Samsung Tunisie fait résolument le choix de conforter son choix stratégique d’être au cœur du marché et d’être toujours plus proche de ses clients. Avec ce nouveau Brandshop, la compagnie décide d’étendre son concept d’espace d’expérience à une nouvelle ville en Tunisie, aussi connue pour son paysage que pour ses habitants dynamiques.

Pour ce nouveau pallier la filiale tunisienne, ne déroge pas à son concept d’espace d’expérience dédié aux clients. En effet, dès aujourd’hui, située sur la grande artère de la ville, à l’avenue Hassen Nouri, le cinquième Samsung Expérience Store ouvrira ses portes aux passionnés de la technologie.

Les bizertins et bizertines pourront désormais accéder à un espace unique où il leur est possible non seulement d’acheter les smartphones dernier cri de la marque, mais aussi de profiter des Experience Zones, où sont mis à la disposition de la clientèle les produits de la marque qu’il est possible de découvrir, tester et faire l’expérience des solutions Samsung.

L’expérience des mobiles

Situé au cœur de Bizerte, le nouveau point de vente, entièrement dédié aux mobiles Samsung, proposera des téléphones, entrée de gamme, aux smartphones Galaxy et phablettes Notes Series, en passant par les smartphones série A et J et bien sûr les accessoires, les covers, les chargeurs sans fil …

Un centre de service

Plus qu’un simple point de vente, ce nouveau Samsung Experience Store sera également un Service Center pour répondre aux demandes de réparation de tout produit ayant subi une avarie quelconque. Premier Service Center à Bizerte, cet espace proposera des solutions fiables aux problèmes techniques du produit.

Conçu pour permettre une relation durable avec le client, le Service Center a pour principale tâche l’assistance des clients de la marque.

S’ajoutant au réseau des autres Services Center sur toute la Tunisie, ce nouveau venu viendra renforcer le réseau SAV de Samsung. Ce service clientèle n’est pas seulement un service après-vente mais aussi une aide pour les fans des produits Samsung en manque d’informations générales.

