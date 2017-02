Londres : Une conférence au British Museum fait “redécouvrir Carthage” aux Européens

L’ambassade de Tunisie à Londres a organisé le 3 février 2017, en collaboration avec le “British Museum”, une conférence intitulée “Redécouvrir Carthage : les Européens, les, les Tunisiens et la chasse aux antiquités” donnée par Ridha Moumni, conservateur et historien de l’art. Selon un communiqué de presse de l’ambassade, la conférence qui a été marquée par la présence du directeur adjoint du Musée Jonathan Williams et d’un bon nombre d’ambassadeurs de pays frères et amis, s’est déroulée au grand Théâtre du Musée britannique, fondé en 1753 et considéré l’un des plus grands musées de l’histoire et de la culture humaine au monde.

Commissaire de l’exposition “L’éveil d’une Nation” ( 27 novembre 2016 au 27 février 2017 au palais Ksar Es-Said au Bardo), le conférencier a, devant une large assistance, donné un aperçu sur l’ère des grandes réformes en Tunisie du 19ème siècle, une ère ayant suscité l’intérêt de la part des grands empires coloniaux de l’époque notamment français et britanniques, à la lumière du riche patrimoine tunisien et de sa grande importance en Afrique du Nord dès lors qu’il constitue le fruit d’un brassage de civilisations diverses qui se sont succédé en Tunisie.

La conférence a été une occasion pour les 250 personnes présentes (hommes de culture, académiciens, représentants de musées et de galeries…) ainsi que des personnalités de la scène économique et financière, de découvrir une autre époque de l’histoire de la Tunisie mettant en avant le siècle marqué notamment par la fondation du Musée national du Bardo qui abrite aujourd’hui des collections rares.