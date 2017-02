CAN 2017 Gabon : Paul Biya décaisse 100 millions FCFA pour les Lions indomptables

CAN 2017 Gabon

Le président camerounais, Paul Biya, a décidé d’envoyer 100 millions FCFA, en guise d’encouragement, aux Lions indomptables, avant la finale de la CAN-2017 de football face à l’Egypte, dimanche soir à Libreville, rapporte la presse locale citant le ministre des Sports et de l’Education physique, Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt.

La somme a été portée à Benjamin Moukandjo et ses camarades par Dieudonné Samba, conseiller spécial à la présidence de la République et émissaire du chef de l’Etat camerounais auprès des Lions indomptables. Lequel émissaire spécial, porteur des espèces sonnantes et trébuchantes, a indiqué que celles-ci, matérialisent le soutien du chef de l’Etat ainsi que de son épouse Chantal Biya.

L’enveloppe, a précisé le ministre Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt, “n’entre pas dans le cadre des primes prévues pour le tournoi”.

Le geste du chef de l’Etat devrait booster le moral des poulains du sélectionneur Hugo Bross qui vont faire l’impossible pour remporter le trophée de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN).