UTIC Group rachÃ¨te Kisses Ã  Poulina Group Holding

UTIC Group, fondé par Taoufik Chaïbi et aujourd’hui dirigé par son fils Nabil Chaïbi, renforce son pôle cosmétiques en rachetant la société d’importation, commercialisation en détail, représentation et production de produits cosmétiques, parapharmaceutiques, diététiques, etc. créée par le groupe de Abdelwaheb Ben Ayed.

Kisses sera désormais pilotée par Mohamed Ayadi, qui dirige déjà plusieurs sociétés du groupe dont la chaîne de parfumeries Point M.

En plus des cosmétiques, UTIC Group est actif dans six autres secteurs (distribution, négoce, électromécanique, emballages, agroalimentaire et tourisme).