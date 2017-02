Le groupe Mzabi renforce son activité dans l’électronique en créant la société AFRIVISION ELECTRONICS SARL, dotée d’un capital de 1,7 million de dinars et dirigé par Sadok Mzabi, le cadet des trois frères Mzabi qui pilote les entreprises des secteurs de l’électronique, de la distribution et des nouvelles technologies.

Ses frères, eux, tiennent les manettes des entreprises industrielles et touristiques (Mzoughi Mzabi) et des secteurs automobile, financier et immobilier (Moncef Mzabi).