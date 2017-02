Mise en vente judiciaire de deux terrains du groupe Mrabti

Mohamed Faouzi Mrabti risque de ne jamais réaliser son projet immobilier pharaonique. Cet homme d’affaires (construction métallique, immobilier, BTP, etc.), jadis proche du clan Trabelsi-Ben Ali, va perdre le contrôle de deux terrains situés à Hammamet Nord appartenant à deux de ses sociétés (MFM TOURISM HOTELS AND RESORTS et MARlNE LIFE) que la Société Tunisienne de Banque (STB) a mis en vente judiciaire le 23 janvier pour environ 15,496 millions de dinars tunisiens.

La MFM TOURISM HOTELS AND RESORTS a été créée en 2007 pour construire, sur le site de l’ancien hôtel Tanit couvrant 19 ha, un méga projet appelé Sea World de 2 tours de 32 étages et 33 tours R+5 pour un investissement total de près de 400 millions de dinars.