CAN 2017 Gabon (Finale) : Où regarder le match Egypte vs Cameroun?

Ce ne sont pas les plus brillantes de cette 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations –CAN 2017 Gabon-, et pourtant elles sont en finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Elles, ce sont les équipes du Cameroun et de l’Egypte.

En effet, les Pharaons d’Egypte se sont défaits des Burkinabé en demi-finale, le mercredi 1er février suite aux tirs au but, grâce surtout à un Hadari (le gardien des Pharaons) qui a réussi à stopper deux penaltys.

De leur côté, les Lions n’ont laissé aucune chance aux Blacks Stars de prendre leur revanche de 2008, au même stade de la compétition (demi-finale), victoire 2-0.

Maintenant pour cette finale qui sera sifflée par l’arbitre zambien Sikazwe, Pharaons et Lions se retrouvent pour la nième fois, avec un bilan largement favorable aux premiers (onze victoires, trois défaites, cinq matchs nuls), sachant que leur dernier affrontement remonte à 2010, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2010, qui avait vu l’Egypte l’emporter sur le score de 3-1.

La détermination sera de part et d’autre, mais on imagine qu’elle sera davantage du côté Egyptien ; les Pharaons viseront un 8ème sacre continental.

Comme les demi-finales, tout pronostic s’avère difficile pour dire qui des Lions indomptables ou des Pharaons soulèveront, ce dimanche 5 février, la Coupe de cette édition 2017 de la CAN. Le pronostic est d’autant plus difficile que nous sommes en face à deux équipes qui, comme nous l’avons souligné plus haut, n’ont pas pratiqué un football extraordinaire durant toute la CAN, mais qui ont cependant une solide expérience en termes technique, tactique, mais surtout qui peuvent compter sur leurs gardiens.

Nous le saurons vers 22h (HT).

Où regarder le match Cameroun – Egypte?

Le match sera transmis en direct et en exclusivité sur Bein Sports HD2 à 20h00 (HT).

Eurosport dispose de droits de diffusion de la CAN Total 2017, mais uniquement pour le Royaume Uni, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.

Les télévisions nationales ORTM (Mali), RTS (Sénégal), TVT (Togo) et RTI (Côte d’Ivoire) disposent de droits de diffusion de la CAN Total 2017, mais uniquement en télévision terrestre sur leurs territoires respectifs.