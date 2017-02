Tunisair a inauguré son Centre de formation en maintenance aéronautique

Le nouveau centre de formation en maintenance aéronautique civile, de Tunisair Technics (T.T) a été officiellement inauguré, samedi, au complexe technique de T.T à l’aéroport international de Tunis-Carthage. Fruit d’un partenariat entre Airbus et T.T, ce centre accueillera, outre les stagiaires tunisiens, des stagiaires venus du monde arabe et de tout le continent africain.

La signature du contrat de partenariat Tunisair Technics-Airbus pour la formation technique, a également eu lieu, lors de cette cérémonie d’inauguration.

“Il s’agit du 6ème centre de ce type dans le monde et le premier en Afrique, et il est conçu conformément aux normes internationales dans le domaine de la formation des techniciens avions, et selon les normes de certification ” PART 147 ” a déclaré Anis Ghedira, ministre du Transport.

“Cette coopération ouvrira de nouveaux horizons à T.T et augmentera son potentiel de compétitivité. Il est vrai que T.T est considérée comme étant un centre de maintenance et d’entretien des aéronefs certifié PART 145, mais elle sera désormais comme étant une destination privilégiée des compagnies aériennes, de par le monde entier, puisqu’elle assurera la qualification des techniciens avions, clients d’Airbus”.

Présent à cette cérémonie, Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’Etat aux Transports, a souligné l’importance de ce centre qui permettra selon lui, outre la formation des compétences tunisiennes, une sorte d’exportation de services à travers la formation de compétences étrangères.

Ben Ahmed a aussi précisé que “le coût de mise en place de ce centre, financé par Airbus s’élève à 400 mille dinars, et qu’il est déjà prêt pour abriter des formations. Lesquelles formations ont commencé selon lui depuis 2015, mais dans des structures dispersées. Sa capacité d’accueil s’élève à plus de 30 stagiaires par mois”

Invité à représenter Airbus lors de cette cérémonie, Fabrice Hamel, vice-président d’Airbus et DG du Training Center d’Airbus, a affirmé que “c’est une chance d’être dans cette industrie du transport aérien qui augmente de façon stable de 5% chaque année, malgré toutes les crises que connait le monde. Les différentes études montrent qu’il y aura besoin, sur les 20 prochaines années, de 500 mille pilotes et de 500.000 mécaniciens, techniciens, ingénieurs de l’aéronautique. Et tout de suite on comprend que la formation technique, scientifique de pointe de tous ces personnels est un pont absolument stratégique, pour la croissance du transport aéronautique “.

Toujours selon lui, “la stratégie d’Airbus en termes de formation, vise premièrement à faire bénéficier toutes les compagnies aériennes partenaires, d’une formation de la plus haute qualité possible, qui permet d’assurer les opérations aériennes dans la plus haute sécurité, deuxièmement à faire en sorte que cette formation soit toujours à la pointe de l’innovation et troisièmement à avoir une présence mondiale, afin de pouvoir servir tous ses clients. Mais cela, nous ne voulons pas le faire seuls, mais à travers des partenariats forts, avec des partenaires qui auront les mêmes ambitions en termes de qualité”.

“Les mêmes standards d’Airbus”

Fabrice Hamel a aussi mentionné “qu’au titre de cette coopération, les instructeurs, la pédagogie, les salles de classes, les moyens informatiques, les logiciels de simulation, utilisés pas T.T seront rigoureusement les mêmes que ceux utilisés par Airbus dans ses centres de formation. Les instructeurs de T.T sont formés exactement aux mêmes standards de formation que les instructeurs Airbus. L’examen qui clôturera ces formations est exactement le même que celui retenu par les autres centres de Formation Airbus et les diplômes qui seront délivrés à la fin seront agréés, conformément aux exigences européennes. Les clients visés sont l’Afrique, l’Europe du sud, les pays du Moyen-Orient, mais on a aussi envie d’aller au-delà de cette zone initiale et nous le ferons ensemble”.

De son côté, Imed M’hiri, directeur général de T.T a affirmé la disposition de tout le personnel de la compagnie (ingénieurs, techniciens, administratifs et agents), à faire réussir ce projet et à participer au saut qualitatif de la société, conformément aux objectifs retenus par son plan technique et matériel.

Pour mémoire, la signature du partenariat entre T.T et Airbus le 11 mai 2015 et l’annonce faite, en marge du salon du Bourget à paris le 17 juin 2015, ont marqué le commencement de la coopération entre les deux parties. Le coup d’envoi de la construction de ce centre, a été donné le 25 mai 2016.