“Le prix de l’engagement politique dans la Tunisie autoritaire: gauchistes et islamistes sous Bourguiba et Ben Ali (1957-2011)” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage qui vient de paraître par l’IRMC (Institut de recherche sur le Maghreb contemporain) dans la nouvelle collection “Maghreb contemporain, nouvelles lectures nouveaux savoirs”.

Signé par Michael Ayari, l’ouvrage propose à découvrir l’histoire des militants d'”extrême gauche” et “islamistes” tunisiens et leur combat politique de jeunesse notamment dans les campus universitaires.

Selon l’introduction, le livre offre des clés de lecture historique et sociologique essentielles pour décrypter les trajectoires et stratégies de cette génération dont une bonne partie a accédé à des positions de premier plan depuis le départ de Ben Ali en 2011.

A partir de l’analyse des données biographiques de 250 activistes “gauchistes” et “islamistes”, l’auteur tente de montrer les ressorts et les motivations de l’engagement politique dans un régime où le risque encouru s’avère en général, selon ses propos, plus important qu’en régime dit “démocratique”. L’apport majeur de ce travail demeure la notion d'”origines socio-identitaires” qui permet de comprendre les logiques d’intérêts sous-tendant les conflits politiques au-delà des oppositions habituelles entre “classes sociales” ou “courants idéologiques” et de penser la diversité des destinées individuelles notamment professionnelles, de manière plus complexe qu’uniquement à travers la notion d'”origine sociale”.

L’ouvrage tente également de montrer comment les tensions sociales et politiques qui jalonnent l’histoire de la Tunisie et qui sont toujours d’actualité en 2017, sont le reflet d’une lutte entre élites séparées par l’origine sociale et géographique, la maîtrise du bilinguisme des membres de leurs parentèles et les traumatismes politiques et familiaux transmis durant l’enfance.

Au delà de sa contribution à la sociologie du militantisme et des élites, l’auteur met en évidence la fracture socio-identitaire qui trace les limites de la citoyenneté dans la Tunisie d’aujourd’hui et donne surtout des clés pour défier la persistance des mécanismes de répartition du pouvoir dans une Tunisie où l’exigence d’inclusion et de justice demeurent des ressorts puissants de contestation et de violence.

L’auteur Michael Ayari est docteur en sciences politiques. Il est analyste principal pour International Crisis Group (ICG) à Tunis depuis 2011. Il est également cherheur associé à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (Iremam) et co-auteur avec Vincent Geisser de “Renaissances arabes: 7 questions clés sur des révolutions en marche” (2011).

L’ouvrage est disponible en commande par internet via le lien http://www.karthala.com/maghreb-contemporain-nouvelles-lectures-nouveaux-savoirs/3127-le-prix-de-l-engagement-politique-dans-la-tunisie-autoritaire-9782811117597.html.

L’ouvrage sera en vente en Tunisie dans les locaux de l’IRMC début février.