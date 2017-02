CAN 2017 Gabon (Petite finale) : Où regarder le match Burkina Faso vs Ghana?

Maigre consolation pour les Etalons du Burkina Faso et les Blacks Stars du Ghana: la petite finale, pour la 3ème place de la CAN 2017 Gabon. Toutefois, on peut penser que les Burkinabé sont les plus frustrés que leurs adversaires du jour, en ce sens qu’ils ont fait une bonne CAN mais se sont fait éliminer aux tirs au but par l’Egypte.

Donc, à défaut de l’Or “africain“, les Etalons et les Blacks Stars visent le bronze. Mais c’est toujours bon à prendre!

Où regarder le match Ghana – Burkina Faso?

Le match sera transmis en direct et en exclusivité sur Bein Sports HD2 à 20h00 (HT).

Eurosport dispose de droits de diffusion de la CAN Total 2017, mais uniquement pour le Royaume Uni, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.

Les télévisions nationales ORTM (Mali), RTS (Sénégal), TVT (Togo) et RTI (Côte d’Ivoire) disposent de droits de diffusion de la CAN Total 2017, mais uniquement en télévision terrestre sur leurs territoires respectifs.