Emploi : Hausse sensible de l’offre dans plusieurs secteurs en 2016

Les offres d’emploi enregistrées en 2016 ont connu une hausse sensible par rapport à 2015 dans les secteurs du textile et de l’habillement (13,5%), du tourisme (10,8%), du commerce (4,6%), du transport (41,8%) et des services administratifs (21,1%), selon le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Pour ce début d’année 2017 (janvier), les secteurs des industries manufacturières et tertiaire ont accaparé la part la plus importante des offres d’emploi avec, respectivement, 55,6% et 39% du total des offres.

Concernant les programmes actifs de l’emploi, le nombre des bénéficiaires s’élevé à 123.885 au cours de 2016, dont 51,5% ont bénéficié de stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP), soit une augmentation de 14,4% par rapport à 2015.

Quant au nombre des bénéficiaires de ces programmes, au 23 janvier 2017, il s’élevait à 5.603, dont 64% dans le cadre des contrats SIVP.

Par ailleurs, et dans le cadre du programme “Forsati” lancé en janvier 2016, 3.762 cours d’information ont été organisés au profit de 40.461 inscrits, avec un taux de présence de l’ordre de 57%.

Quelque 34.449 inscrits au programme ont également bénéficié de services personnalisés, et 10.403 d’entretiens privés. En outre, 26.198 contrats ont été signés au profit d’inscrits au programme, dont 7.346 au cours du mois de janvier 2017.

A noter que le programme Forsati offre un accompagnement pour aider l’inscrit à identifier son futur projet professionnel, ainsi qu’une formation complémentaire en langues et technologies de l’information et de la communication et un perfectionnement de ses compétences adapté aux besoins du marché de l’emploi.