Musique : Issam Garfi et Todor Petrov à la Cathédrale Saint Vincent de Paul de Tunis

Avant “Délices de France” au mois de mars prochain, les férus de musique classique et romantique auront rendez-vous avec les deux musiciens Issam Garfi à la flûte et Todor Petrov au piano, et ce, le dimanche 5 février à partir de 17H00 à la Cathédrale Saint Vincent de Paul de Tunis. Après son récital le 29 janvier dernier à l’Acropolium de Carthage, le duo tuniso-bulgare donnera un concert caritatif pour la bonne cause allant au profit de l’association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein.

Pour le virtuose tunisien, Issam Garfi, ce concert est une manière de lutter tous ensemble contre cette affliction avec grâce car “ce sont nos mères, nos femmes, nos sœurs, qui sont les possibles victimes d’une maladie cruelle” écrit Issam Garfi sur sa page officielle. Sous l’intitulé de “Bach”, cet artiste qui dédie sa musique à l’amour de dieu, le récital se propose de soutenir et d’adoucir ce combat et apporter une lueur d’espoir.

Le duo Garfi and Petrov s’est formé en 2011, à l’initiative d’Issam Garfi à l’occasion du festival ” L’octobre musical de Sfax “. Depuis ce moment, les deux artistes jouent souvent ensemble.

De la musique ancienne (Baroque, classique, romantique…) jusqu’à la musique actuelle, les deux musiciens ont donné plus qu’un concert dans un dialogue entre la flûte et le piano.

Le flutiste Issam Garfi, a poursuivi ses études au Conservatoire Royal de Liège, au Conservatoire national de Strasbourg et au Conservatoire national de Rouen; il a débuté sa carrière professionnelle en Tunisie en intégrant notamment l’Orchestre symphonique de Tunis.

Il a joué sur de prestigieuses scènes aussi bien en Tunisie qu’a l’étranger: l’amphithéâtre romain de Carthage, l’amphithéâtre d’El Jem, et à l’Europe, notamment au Théâtre de Liège, à la Salle philharmonique de Liège, au Palais de la musique de Strasbourg, au Théâtre des arts de Rouen…

Résidant depuis des années en Tunisie, le pianiste bulgare Todor Petrov est titulaire, de 1987 à 1991, de la chaire de musique de chambre de l’Académie nationale de Sofia et soliste de l’orchestre de Radio Sofia tout au long des années quatre-vingt. Il collabore régulièrement depuis 1990 avec de nombreux ensembles de musique de chambre et orchestraux (les Virtuoses baltiques, l’Orchestre philarmonique de Riga, l’Orchestre sinfonica di Roma …). Il accompagne des chanteurs lyriques de premier plan et donne des récitals dans les principales villes européennes.

Après “Bach”, le duo donnera le prochain concert baptisé “Délices de France” le 24 mars 2017 à l’Acropolium de Carthage.