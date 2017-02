Slim Feriani, nouveau PDG de la BFPME

Slim Feriani vient d’être nommé à la tête de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) , selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère des finances.

Docteur d’État en finance et investissement de l’Université George Washington (Washington), où il a enseigné, Slim Feriani est spécialisé dans les marchés émergents et les marchés « frontières ». Ancien de Nomura International (Londres), de Martin Currie Investment (Edimbourg) et d’Advance Emerging Capital (Londres), il a rejoint Gulf Central Agency (Londres) en qualité de président du conseil d’administration et président du comité d’investissement.