Agriculture : Vers la révision du système de distribution des fourrages

Le système de distribution des fourrages sera révisé par le ministère de l’Agriculture en raison des défaillances qu’il présente, dont le marché parallèle, a indiqué vendredi Omar Behi, secrétaire d’Etat chargé de la Production agricole.

“Le ministère identifiera une nouvelle méthode directe pour soutenir l’agriculture dans la région, avec la participation de toutes les parties concernées”, a-t-il ajouté, dans sa réponse aux agriculteurs à l’occasion de sa visite à une ferme dans la région de Metkides (délégation Gafsa Nord).

Il a appelé les agriculteurs du gouvernorat de Gafsa à rationaliser la consommation d’eau et à opter pour des cultures non coûteuses, tels que la culture des pistaches, amandes et olives, compte tenu de sa rentabilité et la facilité d’en commercialiser les produits outre l’accroissement de la demande.

Le ministère de l’agriculture compte dans le cadre d’une nouvelle stratégie, renforcer les cultures d’olive, de pistache et d’amande, à travers l’organisation de sessions de formation, au profit des agriculteurs sur la taille des arbres fruitiers, à la lumière de l’absence des spécialistes dans ce domaine.

Ces sessions de formation seront organisées en collaboration avec le commissariat régional au développement agricole de Gafsa et le groupement interprofessionnel des fruits pour l’amande et la pistache et l’Office nationale de l’huile, pour l’olive, selon le responsable .

S’agissant la rareté des ressources hydrauliques dans la région, Behi a mis l’accent sur la réalisation d’un réseau d’irrigation goutte à goutte souterraine, lequel vise à rationaliser la consommation des eaux d’irrigation, ajoutant que le département prépare un programme pour le forage de puits, en collaboration avec le commissariat régional au développement agricole et la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG).