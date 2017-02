Bourse de Tunis : Les actions de SANIMED seront cotées dans les prochains jours

La société SANIMED verra, dans les prochains jours, la cotation de ses actions à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, a fait savoir, vendredi, Lotfi Khezami, chef du département développement à la BVMT, dans une déclaration à l’agence TAP, précisant que cette nouvelle introduction portera le nombre total des sociétés tunisiennes cotées à 80.

L’introduction de SANIMED sur le marché alternatif se fera par voie d’augmentation de capital en numéraire. Il s’agit de l’émission de 3 760 mille actions, pour un prix unitaire de 4, 560 dinars, pour un montant global de l’opération de l’ordre de 17,145 millions de dinars.

Il est à rappeler que SANIMED est une société tunisienne anonyme dont le capital social s’élève à 7 200 000 TND. Créée en 1998, elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation des articles sanitaires en porcelaine vitrifiée et grés fin pour les salles de bain et cuisines.

Khezama a fait savoir, aussi, que trois autres sociétés viennent d’avoir l’accord du conseil d’administration de la bourse pour une prochaine introduction et sont, actuellement, en cours de parachever les procédures nécessaires pour avoir le visa du CMF. Il s’agit là de Meubles Intérieurs, Misfat et Mecatech Holding.

S’agissant de Misfat, l’admission sur le marché principal de la cote de la bourse portera sur les 16 376 580 actions de nominal un dinar chacune constituant le capital actuel.

Pour ce qui est de Mecatech Holding, l’admission sur le marché alternatif portera sur les 89 766 441 actions constituant le capital actuel, ainsi que les 10 233 559 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital, soit au total 100 millions d’action de nominal un dinar chacun.

A fin décembre 2016, la capitalisation boursière du marché s’est établie à 19 300 MD contre 17 830 MD à la fin de l’année 2015, enregistrant une hausse de 8,24% soit l’équivalent de 1 470 MD.

