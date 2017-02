Bourse de Tunis : Le Tunindex en Baisse de de 0.01%

La séance boursière a débuté sur un territoire négatif, en ce vendredi 3 février, où le Tunindex affiche chute de -0.01% à 5 490.78 points dans un volume transactionnel de 0.201 MTND.

Dans le vert, CEREALIS grimpe de 4.58% à 5.02 TND suivie par SOTETEL et BNA qui gagnent respectivement 2.04% et 2.02% à 2.99 TND et 8.56 TND, selon MCP.

A la baisse, OFFICE PLAST chute de 2.69% à 2.89 TND tout comme MAGASIN GENERAL et DELICE HOLDING qui dévissent respectivement de 2.53% et 2.23% à 1.92 TND et 16.61 TND.