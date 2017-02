Tunisie : Ghar El Melh célèbre la Journée mondiale des zones humides

Ghar El melh, qui pourrait figurer, prochainement, parmi les premières villes des zones humides dans le monde, a été choisie cette année par le Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord) et son partenaire la Direction générale de forêts (DGF), pour la célébration, jeudi, de la Journée mondiale des zones humides, sous le signe de la promotion de l’éco-tourisme et du développement durable.

Le WWW a rappelé, dans un communiqué publié à cette occasion, que la Tunisie a en effet réussi, à l’initiative du WWF Afrique du Nord, à introduire une nouvelle labellisation des villes du monde faisant preuve d’efforts en matière de conservation de leurs zones humides, à travers la création du ” Label Ville des Zones Humides “, qui a été accrédité par la Convention Internationale Ramsar régissant la protection les zones humides d’importance internationale, lors de la Conférence des parties contractantes à la convention Ramsar au COP12, tenue en URUGAY au cours du mois de juin 2016.

Selon Habib Abid, Directeur général de la Direction générale des forêts, cette accréditation a permis de classer 41 sites Tunisiens comme étant sites Ramsar d’importance écologique internationale et de créer le premier musée des zones humides en Tunisie, celui de ” Dar el Bhira ” à GHAR EL MELH.

Faouzi Maamouri, Directeur de WWF Afrique du Nord, souligne de son côté, que le label ” Ville Ramsar ” devrait permettre, surtout, de booster les efforts des pouvoirs publics en matière de promotion du tourisme tunisien, notamment en termes d’attraction de nouveaux bailleurs de fonds en vue d’un développement durable, ajoutant que ” ce label permet de promouvoir l’intérêt culturel des zones humides, tout en consolidant les liens entre l’activité de la conservation physique du lieu et l’implication effective de la population locale”.

La célébration de la journée mondiale des zones humides, constitue entre autres, une occasion pour promouvoir et valoriser davantage les atouts de la zone de Ghar El Melh en matière de tourisme alternatif, lit-on dans le communiqué.

A cette occasion une journée d’information a été tenue à l’intention des journalistes à travers une visite guidée du musée de la zone humide de “Ghar El Melh” en plus de l’organisation d’un circuit éco-touristique d’évasion et de découverte de la richesse culturelle et naturelle de cette région.

Placée sous le thème “des zones humides pour la prévention des risques de catastrophes”, cette manifestation vise également la sensibilisation du public quant au rôle vital des zones humides et l’importance fondamentale de leur protection, outre leur pertinence pour la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable…/…