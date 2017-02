Concert TUNES : Le duo libano-égyptien Maii & Zeid le 11 février à Yuka Gammarth

Les amateurs de musique actuelle auront rendez vous samedi le 11 février au YUKA Gammarth avec le duo libano-égyptien.

Maii & Zeid ayant réalisé la musique du film saoudien “Barakah meets Barakah” qui sera dans les salles tunisiennes très prochainement.

L’événement qui est organisé par Akacia Productions s’inscrit dans le cadre de la sixième édition de la tournée de concerts TUNES.

Maii & Zeid est le nom de scène du duo composé de Maii Waleed, chanteuse, compositrice et guitariste d’Alexandrie et Zeid Hamdan, le fameux producteur libanais et propriétaire de Lebanese Underground, un label indépendant de promotion de musique. Les deux artistes se sont rencontrés par hasard il y a deux ans quand Zeid était en voyage en Alexandrie. Puisant de leurs cultures libanaises et égyptiennes respectives, ils mettent au monde leur projet musical, Maii & Zeid.

Leur dernier album, Moga, qui veut dire littéralement vague, propose une variété de genres musicaux, allant du trip hop à la dream pop, en passant par de l’indie rock, avec une sauce arabe particulièrement plaisante.

Oeuvrant à créer et à stimuler l’intérêt du public pour l’art et la musique ” live ” en particulier au moment où la majorité des festivals en Tunisie ont lieu au cours de la période estivale, TUNES est une tournée de concerts qui s’étale sur toute l’année, explorant différents genres musicaux, et qui se déploie à travers maintes activités. Chaque concert se tient dans un espace différent, animé le temps d’un weekend par des jam sessions, des aftershows, des masters class. TUNES propose aux mélomanes un rendez-vous mensuel avec des artistes de différents horizons.

Les Musiques Actuelles du Monde représentent ” toutes les musiques amplifiées, jouées, arrangées et inventées actuellement, sans distinction de pays ” en proposant aux jeunes une alternative à la musique mainstream et formatée qui envahit les radios et télés.

Akacia Productions est une société de production spécialisée dans l’organisation des concerts internationaux et des festivals de musique. A travers les actions qu’elle organise, elle oeuvre pour la diffusion des musiques actuelles/alternatives et le développement du secteur culturel en Tunisie.

Les prix sont disponibles sur www.tiklik.tn