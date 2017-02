Les énergies renouvelables en Tunisie convoitées par la BM, BEI et la BAD

Des investisseurs européens, asiatiques et américains voudraient investir dans le domaine des énergies renouvelables (ER) et l’efficience énergétique en Tunisie. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou.

En marge d’un colloque sur l’investissement dans les énergies renouvelables en Tunisie, Cheikhrouhou a souligné que la Banque mondiale (BM), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD) ont exprimé leur disposition à soutenir la Tunisie dans le financement des projets relatifs aux énergies renouvelables et l’efficience énergétique afin de préserver l’environnement en Tunisie et dans le monde.

La ministre a rappelé que le rôle du gouvernement consiste en la mise en place du cadre juridique et réglementaire pour favoriser la réussite des projets dans le secteur de l’énergie.

Cheikhrouhou a indiqué que la Tunisie a alloué une enveloppe de 15 milliards de dollars à l’investissement dans le domaine de l’énergie, à l’horizon 2030, dont la moitié sera consacrée à l’investissement dans les énergies renouvelables et le reste à la maîtrise de l’énergie et l’efficience énergétique.

Ce colloque, tenu pendant deux jours (1er et 2 février) à l’initiative du groupe 3S, vise l’élaboration d’un rapport et une étude sur les perspectives du domaine de la maîtrise de l’énergie via les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Un concours à l’intention des étudiants dans le domaine des TIC et les étudiants dans l’ingénierie figure au programme de ce colloque. Les gagnants bénéficieront du soutien nécessaire pour la concrétisation de leurs idées de projets qui portent sur la créativité.