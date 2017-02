Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance dans le vert

Une séance qui finit sur un territoire positif en ce Jeudi 2 Février, où le Tunindex affiche un gain de 0.07% à 5 491.08 points dans un volume total de 1.272 MTND. Le volume le plus fort a été porté sur le titre SFBT qui a drainé 0.193 MTND de ses capitaux à 19.40 TND.

A la hausse, Land ’Or grimpe de 2.83% à 9.78 TND, suivie par MPBS et EUROCYCLES qui gagnent respectivement 2.76% et 2.68% à 3.34 TND et 39.79 TND.

Egalement dans le vert, HEXABYTE et CEREALIS enregistrent une performance de 2.24% et 2.12% à 5 TND et 4.80 TND.

A la baisse, ELBEN lâche 4.43% à 3.45 TND tout comme TUNISIE LEASING et GIF-FILTER qui enregistrent une chute respective de 2.77% et 2.36% à 17.50 TND et 1.65 TND.

Egalement à la baisse, SIPHAT et SERVICOM dévissent respectivement de 2.24% et 2.17% et clôturent à 8.70 TND et 9 TND.