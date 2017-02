Convention entre la GIZ et la DGEDA sur la promotion de l’agriculture durable

Une convention de coopération a été signée, jeudi 2 février, entre la Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA) -relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche- et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), pour la mise en œuvre du Projet de promotion d’une agriculture durable et du développement rural en Tunisie – PAD 2.

Ce projet, dont le coût global s’élève à 12 millions de dinars, concerne 7 gouvernorats du nord-ouest (Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana) et du centre-ouest (Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan).

Il vise la promotion de l’agriculture durable et la transformation durable de produits agricoles, dans l’objectif d’améliorer les possibilités de revenus de la population rurale, en particulier des femmes et des jeunes, dans les régions concernées.

Ce projet s’articule essentiellement, autour de la promotion du développement local par le biais de plateformes collaboratives, celle des chaînes de valeur agricoles, la professionnalisation des prestataires de services agricoles et la promotion d’une agriculture durable au niveau politique.