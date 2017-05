Tunisia Brand Awards : Bientôt le lever de rideau

Le trophée des marques est lancé. La plateforme est en service. Le jury est déjà en place. Verdict le 16 mai 2017 au Palais des congrès. On va vivre le déroulement de ce premier cru, en live streaming. Les jeux sont ouverts. A vos marques!

Ça y est! Tunisia Brand Awards (TBA), est sur pied. A l’instar de beaucoup de pays où la société de consommation est bien ancrée, tels l’Amérique du Nord, la RFA, la Corée ainsi que la Chine et, depuis peu, proche de chez nous, le Maroc, la Tunisie désignera ses champions annuels.

Huit secteurs seront concernés (T&H, Agroalimentaire, Autos, Cosmétique et hygiène, Meubles et déco, Technologies, Banques et assurance et leasing, Tourisme). Chaque secteur connaîtra son champion de l’année grâce au dispositif monté par TBA qui met en avant qu’il s’agit d’une opération de partenariat public/privé.

En effet, TBA est assisté par l’INNORPI, l’UTICA, l’Organisation de la défense du consommateur et bien d’autres ONG.

Rappelons qu’il s’agit d’une initiative professionnelle et citoyenne. A l’heure actuelle, 235 marques ont candidaté dont 200 marques locales. L’opération semble bien partie. Et les organisateurs, Karim Khabthani (Groupe “Sherrington“, Prêt à Porter) en tête, ainsi que les membres du staff, accompagnés par Nabil Ben Bechir, DG de l’INNORPI, l’ont bien confirmé lors d’un premier point de presse, lundi 30 courant, à Tunis. Enthousiastes, ils ont bien présenté “Le produit”.

Traçabilité sur toute la ligne

La désignation de la marque de l’année, une première chez nous, se fera en toute transparence. Le process, indique Karim Khabthani, est entièrement digitalisé. Il est de ce fait hautement sécurisé. Pour parler un jargon sportif, désigner le champion de l’année est une forme d’homologation des performances d’une marque. C’est bel et bien une reconnaissance publique. Elle est dûment mesurée. Les consommateurs seront consultés, par des sondeurs, soit par téléphone, soit en contact “face to face“. Et pour les consommateurs qui le désirent, par SMS.

Toutes les informations collectées seront traitées selon des critères qui seront établis par les membres du Jury. Il n’y a rien à cacher. Les critères seront d’ordre technique et marketing et seront connus du public étant donné que l’accès à la plateforme TBA est libre. Tout comme l’inscription des entreprises est gratis. L’INNORPI engage toute son expertise dans cette opération.

De même que le précisera Nabil Ben Bechir, il y a un savoir-faire dans la valorisation d’une marque et dans l’analyse de sa notoriété et de la fidélisation de ses clients. C’est tout cela qui sera mis en avant.

A tout seigneur, tout honneur. Par souci d’équité, il y aura les quatre paliers de standing à savoir les marques innovantes, émergentes, traditionnelles, anciennes. Et Karim Khabthani d’y aller du sien pour d’autres critères citoyens tel l’emploi des diplômés du supérieur ou le respect de l’environnement. De telles composantes éthiques sont les bienvenues.

Un slogan qui fait tilt

Que gagnera la marque gagnante? Eh bien, le trophée n’est pas doté. C’est une distinction marchande dont elle pourra se prévaloir sur le marché, pendant un an. Qu’est-ce qui pourrait bien inciter les entreprises à y participer, peut-on se demander? Et là on découvre que malicieusement les organisateurs ont adopté un slogan fantastique d’un dicton tunisien qui fait l’unanimité (“Illy Sammek, ighenek“), à savoir “Qui te prescrit, t’enrichit“. Il n’y a pas de doute, ça fait tilt. Ça va droit au cœur et au… tiroir caisse. Qui donc résisterait à l’appel?