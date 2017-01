Bourse de Tunis : Le Tunindex affiche une hausse de 0.38% à la mi-séance

Le marché débute en ce mardi 10 Janvier dans le vert, où le Tunindex affiche une hausse de 0.38% avec 5 578.24 points dans un volume transactionnel de 0.371 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, STAR grimpe de 2.99% à 132.60 TND suivie par ATTIJARI LEASING et HEXABYTE qui gagnent respectivement 2.97% et 2.94% à 19.70 TND et 4.55 TND.

A la baisse, OFFICEPLAST chute de 2.94% à 2.97 TND tout comme AL SOKNA et POULINA HOLDING qui dévissent respectivement de 2.78% et 2.65% à 3.84 TND et 6.60 TND, précise MCP.