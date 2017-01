Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du lundi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé dans le vert lundi, avec un Tunindex en progression de 0,19% à 5 557,34 points dans un volume total de 10,153 MD. Le volume le plus fort a été porté sur le titre SAH qui a drainé 5,902 MD de ses capitaux à 14,40 D, selon Mena Capital Partner (MCP).

Figurant parmi les valeurs haussières UADH enregistre une performance 4,98% à 4,84 D, suivie par MPBS qui gagne 4,29% à 3,40 D. STAR clôture à 128,75 D, s’appréciant ainsi de 3%.

Egalement dans le vert SPDIT grimpe de 2,90% à 8,87 D. HEXABYTE clôture à 2,79 D s’appréciant ainsi de 4,42%.

Dans le rouge, la STEQ lâche 4,40% à 9,55 D tout comme SOTEMAIL et SIMPAR qui enregistrent une chute respective de 4,23% et 2,95% à 2,04 D et 42,70 D.

Egalement à la baisse, EL WIFAK LEASING et TUNINVEST dévissent respectivement de 2,51% et 2,02% et clôturent à 7,35 D et 9,70 D.