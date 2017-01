Internet haut débit dans les écoles : Un marché de 35 MDT remporté par Tunisie Telecom et Ooredoo

Le ministère de l’Education a signé, lundi 9 janvier 2017, des contrats d’une valeur de 35 millions de dinars avec les opérateurs Tunisie Telecom et Ooredoo, en vertu desquels tous les établissements placés sous sa tutelle (soit 6.500) seront dotés de l’Internet à haut débit.

“Tous les établissements éducatifs, dont les lycées, les collèges, les écoles primaires, mêmes les plus isolés, auront l’Internet à haut débit”, a déclaré le ministre de l’Education, Néji Jalloul, précisant que ce projet, qui s’étalera sur trois ans, cible l’ensemble des acteurs du système éducatif: cadre enseignant, inspecteurs, administratifs, élèves et parents.

Les fournisseurs Tunisie Telecom et Ooredoo s’engagent à assurer une connexion minimale de 4 mégabits par seconde, et qui peut arriver jusqu’à 70 mégabits par seconde dans les grands lycées, a-t-il précisé.

Faire jouer la concurrence…

“Nous avons eu recours à la concurrence entre deux opérateurs pour obtenir la meilleure qualité de service”, a-t-il expliqué, soulignant que “connecter les établissements éducatifs et les doter des outils numériques modernes s’inscrit dans le droit fil de la réforme globale de l’éducation”.

Il a, en outre, indiqué que tous les établissements éducatifs seront connectés avant la prochaine rentrée, et que le débit actuel sera progressivement doublé, voir multiplié par six, au plan national.

Encourager l’esprit d’initiative et d’innovation chez l’élève

Ce projet entre dans le cadre du programme de l’école numérique et permettra au ministère de l’Education de mettre en place l’infrastructure nécessaire à son application.

Il s’agit, a insisté Jalloul, de développer les compétences des divers intervenants, d’encourager l’esprit d’initiative et d’innovation chez l’élève, de le préparer au mieux au marché de l’emploi et à la vie professionnelle, de concevoir, exploiter et diffuser des contenus numériques, d’intégrer les nouvelles technologies dans l’enseignement et la gestion administrative et de consacrer le principe de l’égalité des chances.