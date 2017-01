Financement PME PMI : Kit d’accès aux mécanismes boursiers

La Bourse de Tunis est sur le point de finaliser un Kit (un ensemble de mesures) pour aider les PME, sous-capitalisées et ayant des difficultés d’accès au crédit bancaire, à lever des fonds sur le marché financier boursier et ses mécanismes (capital-risque, emprunts obligataires, ouverture de capital en Bourse…).

Une action de prospection a déjà été effectuée en amont pour identifier et cibler certaines sociétés et les convaincre des avantages d’une introduction en Bourse, plus exactement au marché secondaire.

Le but est de faire en sorte que les PME ciblées et opérant dans des secteurs concurrentiels (télécoms, phosphate. énergie, tourisme…) puissent, moyennant des prix étudiés et un accompagnement professionnel des services de la Bourse, disposer des fonds nécessaires pour financer leur programme de développement, s’agissant particulièrement de la restructuration d’une dette, d’une extension, d’une fidélisation à l’international…

Ce Kit va démarrer dans de bonnes conditions en ce sens où des pays partenaires (Grande-Bretagne) et des bailleurs de fonds (BERD) ont fait état de leur disposition à le financer.

ABS